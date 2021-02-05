台中南屯區一名女子居家檢疫期間找醫師男友陪睡，讓台中市長盧秀燕氣得在防疫會議上怒斥「連二周都忍不住、可惡至極！」。（資料照片）

台中南屯區一名女子居家檢疫期間兩度找醫師男友陪睡，讓台中市長盧秀燕氣得在防疫會議上怒斥「連二周都忍不住、可惡至極！」，也決定對該名女子開罰20萬元；事發後衛生局對該男採檢，一採陰、二採結果5日出爐也是陰性，依規定可立即回院上班，唯院方指稱，該名醫師已自提辭呈，應該不會回來了。

家住台中南屯區的20多歲女子上月26日自大陸返台，居家檢疫期間讓其醫師男友二度留宿，明顯違反中央流行疫情指揮中心要求居檢者需一戶一人的規定，遭台中市政府重罰20萬元，也要求其醫師男友暫停上班自主健康管理七天，並進行採檢，一採為陰，該醫師自主健康管理在2月5日期滿，二採結果也在5日下午出爐也為陰性。

由於該名醫師身為醫護人員卻違反規定，遭到外界撻伐，衛生局也要求其所屬醫院必須從重嚴懲，院方也表示將召開人評會討論最嚴重就是解職；唯二採結果出爐，依規定該名醫師將可回院上班，院方則表示，該男已考慮自提辭呈，應該不會再回醫院上班了。

(中時 )