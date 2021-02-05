中國人民銀行等部門近日簽署粵港澳大灣區開展「跨境理財通」諒解備忘錄。

跨境理財通是指粵港澳大灣區居民個人跨境投資粵港澳大灣區銀行銷售的理財產品，按照購買主體身份可分為「南向通」和「北向通」。

人行行長易綱、中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清、中國證券監督管理委員會主席易會滿、國家外匯管理局局長潘功勝、香港金融管理局總裁余偉文、香港證券及期貨事務監察委員會主席雷添良、澳門金融管理局主席陳守信簽署「關於在粵港澳大灣區開展『跨境理財通』業務試點的諒解備忘錄」。

各方同意在各自職責範圍內對粵港澳大灣區跨境理財通業務試點進行監管並相互配合。備忘錄內容涉及監管訊息交流、執法合作、投資者保護、聯絡協商機制等方面。備忘錄的簽署對落實國家建設粵港澳大灣區的戰略部署、加強跨境理財通業務試點監管合作、深化粵港澳金融合作具有重要意義。

新華社報導，跨境理財通一舉「通三地」。大陸市場對境外投資者來說，擁有更高的收益與回報，港澳市場則為大陸投資者提供了分散化、多元化投資管道，這背後，有助互利雙贏。

中商智庫首席研究員李建軍認為，跨境理財通業務試點將有利於滿足粵港澳大灣區居民個人自主投資、靈活配置資產的需求，促進大灣區居民個人跨境投資便利化。

(工商 )