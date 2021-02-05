受惠中菸紡絲級醋片訂單農曆年前提前拉貨及農曆年基期差異影響，材料-KY（4763）1月營收2.3億元，年增48％，創歷年同期新高，也為歷史次高水準。

材料-KY表示，絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量的訂單在去年陸續談妥或贏得標案，加上新產持續開出，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達雙位數成長。

材料-KY目前絲束廠規劃新增一條絲束產線，原預期今年上半年量產，目前進度順利已於一月提前開始量產，絲束年設計總產能為1.6萬噸。醋片產線預計年底前新增5,000噸設計產能，屆時，總年設計產能將達3萬噸。

材料-KY副總陳界瑞指出，由於今年新增一條絲束產線後，現有絲束廠廠房已無空間新增產線，因應未來絲束需求與營運成長，公司預計擴建絲束廠，新增5,000噸產能，投資金額約新台幣3.5億元。目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標在今年啟動投資計畫。

此外，材料-KY醋酐新廠將建造6萬噸的設計產能，去年第四季動工，預計今年第二季完工，除自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。

陳界瑞說，醋酐價格從去年十月底每噸人民幣5,800元左右，上漲至目前人民幣7,500至8,000元的水準，漲幅不小。惟下半年醋酐產能開出後，自製醋酐可大幅減輕成本上漲壓力。

(工商 )