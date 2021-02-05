中租-KY(5871)旗下仲信資融推出的「中租零卡」服務，受惠搭上雙11、雙12購物節年度盛事，帶動2020年11、12月單月交易金額突破億元大關，帶動全年線上交易筆數成長達3.04倍、交易金額成長達1.5倍，繳出亮眼佳績。

仲信資融2018年9月將深耕實體通路近19年的「零卡分期」線上化，將過往的線下分期服務推出線上行動收付服務，近2年與大型電商、實體商家合作，積極打造零卡生活圈，消費者可在3C、家電、美妝保養、傢具裝修及線上學習等逾4萬家商家，使用零卡服務。

仲信資融表示，採取會員制的「中租零卡」預先給予消費額度，結帳時可選擇一次繳清、也可選用分期付款，減輕一次付款壓力，降低負擔。每月採行固定繳款金額，無循環利息，讓會員可有紀律的消費及還款，對個人財務做更適當的理財規畫。

仲信資融資深副總經理張銘聰指出，由於新冠肺炎疫情改變整體消費生態，帶動會員透過零卡創造的交易額、筆數續破紀錄。展望今年，疫情使得無接觸式交易快速拓展，中租零卡上半年新推LINE POINTS加碼活動，希望促動新會員加入。

據中租財報揭露，仲信資融目前實收資本額30.94億元，2019年合併營收9.45億元、年增29.71％，稅後淨利4.41億元、年增達36.41％，每股盈餘（EPS）1.88元。2020年前三季稅後淨利達5.13億元、年增達57.9％，已提前超越前年全年紀錄。

隨著春節即將到來，中租零卡2月起與實體門店透過一系列消費滿額回饋活動，滿足零卡會員春節期間的消費需求。而自2月起至6月底期間申辦的新會員，亦祭出單筆消費滿額回饋LINE POINTS的首購禮活動，除盼提供會員更豐富的數位消費體驗，亦維持成長動能。

(時報資訊)