宏達電(2498)1月營收在新機加持下，相較去年同期增加3%，但仍相較去年12月衰退，迎戰即將到來的農曆春節，宏達電針對網路、實體門市皆祭出優惠活動，盼可以推升首季業績表現。

宏達電1月營收4.93億元，月減少19.8%、年增加3%。

宏達電搶在新春前夕推出Desire系列首款5G智慧型手機HTC Desire 21 pro 5G，於全台中華電及神腦國際服務據點銷售，此款為全台首款採用高通新款Snapdragon 690 行動平台的5G手機，以完整頻段組合提供消費者一個高性價比的產品，影像上搭載高通第五代AI引擎，提供AI精選美顏5鏡頭，並配備Desire系列史上最大6.7吋20：9大螢幕及5000mAh大電力。

此外，宏達電先前推出HTC馬卡龍真無線藍牙耳機，也在1月中再推出新色「櫻花粉」，於HTC網路商店開放預購，預計在第一季季末出貨。

搶攻即將到來的農曆年商機，宏達電也針對年節推出應景優惠活動「《牛轉新機，搖紅包》送新春紅包購物金」，讓全台消費者都能獲得優惠適用於HTC網路商店購買全系列HTC手機、VIVE及配件產品，除搖新春紅包抽購物金之外，宏達電更為VIVE體驗門市及銷售門市、HTC VIVE 網路商店的消費者在2月28日前購買指定VIVE系列產品，提供「獨享2000元購物金」超值優惠，加上現在購買還可享有VIVEPORT Infinity無限下載訂閱服務2個月免費優惠活動，讓消費者可以暢玩VIVEPORT VR應用商店內數千款優質VR內容。

(時報資訊)