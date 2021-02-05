正當全球政府都在爭搶疫苗大作戰同時，除了武田藥廠可望在日本當地生產疫苗外，現在也傳出美國莫德納(Moderna)藥廠正與韓國政府商談，一項2億美元首爾疫苗建廠投資案。不過，莫德納卻不願發表任何看法。

一位參與談判的前韓國政府高官表示，莫德納對亞洲市場很感興趣，言外之意，若在韓國造疫苗工廠，可就近送往亞洲各地，縮短運用時間過長造成對疫苗不良影響。

這位韓國卸任官員講得口沫橫飛，不過莫德納並沒有任何回應。

據悉，莫德納將投入2億美元建廠資金，並選址首爾設廠。但是，無論是建廠時間與產能數量方面，目前都沒更具體消息。

疫情當前下，莫德納已將2021年產能拉高至少6億支，並繼續增資招兵買馬，希望最多能產出10億支新冠疫苗。

總部設在美國的莫德納可說幾乎沒有自己工廠，因此重度依賴瑞士合約製藥商Lonza與西班牙的Laboratorios Farmaceuticos ROVI等合作夥伴。

莫德納在2020年12月與瑞典Recipharm簽了一份合約，在法國一個藥廠投產，以期提高美國以外交貨量。

莫德納與其它幾家新冠疫苗商，延遲發貨給一些國家，是因為這些疫苗供應者正在調產能，看如何能將疫苗產出效能發揮最大。

該韓國前任官員補充，自己要離開辦公室最後一天，與莫德納進行最後一次視訊會議，雙方計劃下周再舉行一次會議。同時，也是韓國於2020年12月宣布將買入四千萬支莫德納疫苗後，所敲定的一項協議。

(時報資訊)