科技當道，觸控及光學感測夯，相關產業廣受銀行團青睞，兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行之GIS-KY(6456)(業成控股)暨其子公司五年期美金3.6億元聯貸案超額認購1.47倍順利籌組，並於110年2月5日簽約。由於GIS-KY近年來致力發展指紋辨識、工控醫療顯示、車用觸控與光學感測等新領域產品，並陸續爭取國際大廠認證，預期將成為未來業績新增成長引擎。

該案將供GIS-KY暨其子公司償還既有銀行借款及充實中期營運週轉之用，除由兆豐銀行擔任統籌主辦銀行外，尚包括台北富邦銀行、台新銀行、合作金庫、第一銀行、新加坡商星展銀行、彰化銀行、中國信託銀行及凱基銀行等共8家銀行同業參與，共獲9家金融同業支持。

GIS-KY為觸控及顯示器模組國際大廠，在整合上中下游之供應體系下，建立MegaSite一條龍之觸控模組與顯示器模組之整合模式，具物流簡化、良率提升、品質穩定及成本降低等獨特競爭優勢，於中國大陸深圳、成都及無錫等地皆設有生產據點，台灣為研發中心及關鍵零組件生產基地，產品主要應用於智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等領域，主要客戶皆為國際品牌大廠，產品品質及服務深受客戶肯定。

該公司2020年合併營收達新台幣1,271億元，年成長率達6%，獲利表現佳，且歷年來財務及經營績效持續於國際同業領先，經營團隊多年來對公司治理及營運努力成果受銀行團一致肯定，該案銀行團參貸情形踴躍，最終認參金額高達美金4.4億元，較原訂美金3億元之額度超額認參達47%，最終以結案上限美金3.6億元簽約達成。

(時報資訊)