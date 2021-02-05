隔晚美股三大指數顯著造好，道指收市升332點報31,055點。標指及納指創收市新高。港股4日回吐後，5日早盤曾彈逾三百點，不過尾盤升幅收窄。

恒指開盤漲191點報29,305點，開盤已重上10日線，升幅一度擴大至382點，見29,495點全日高，但買盤未有跟進，大市升幅曾縮至70點，見29,184點全日低，中午升152點。午後在上午波幅內走，恒指收市升175點或0.6％，報29,288點。

國指跌2點報11,561點。科指走弱，跌102點或1％，報9,795點。

大盤全日成交2,393.75億港元。

快手上市第一天，高見345港元，以全日最低位的300元收盤，較115元招股價高出1.6倍，每手賺18,500港元，成交達375.47億港元。

成交第二大是騰訊，跌0.3％報733港元。小米曾挫近4％見近兩個低，收市僅跌1.3％。石藥跌2.7％，為表現最差藍籌。首批新冠疫苗5日運抵澳門，銀娛收升6.3％，為全日表現最好藍籌。

(工商 )