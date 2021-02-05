中廣董事長趙少康近日表態有意願參選國民黨主席，且是與前高雄市長韓國瑜密切交流後的決定，但期間過程卻遭到綠媒《自由時報》提前獨家曝光，讓趙少康不滿懷疑「國民黨有內奸」。對此，資深媒體人陳揮文直言，他認真懷疑這人與2015年11月3日該報率先獨家揭露「馬習會」的爆料者，是同一人，且這人呼之欲出。

中廣董事長 趙少康(左)、國民黨主席江啟臣(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

《自由時報》總編輯鄒景雯近日撰寫特稿，指稱韓國瑜女兒韓冰、立委許淑華是韓趙結盟的最早「引線人」，撰文鉅細靡遺描述協商過程，也提到三方會面的消息保密到家，黨內並不知情，消息一出引起政壇譁然。

陳揮文4日受邀出席《中天》政論節目「正常發揮」與主持人王又正討論「國民黨內鬼洩密案」，受邀出席的還有國民黨文傳會副主委鄭照新，並電話連線立委許淑華討論此事。

王又正先是提出他的看法認為，放話的這人不太可能是趙、江、韓、許等當事人。

陳揮文認為，向《自由》總編洩漏訊息的這個人，應該頗有份量，且是與當年「馬習會」放話的人是同一人(或同一批人)，其目的是為讓「韓趙結盟流局」，是希望國民黨凸槌、讓國民黨不好過，不樂見結盟成功的人。且這人過去在韓國瑜選黨主席時，就看不爽韓國瑜，現在趙少康回來，這人也很不爽趙少康。

陳揮文說，他初步研判，這次爆料者很可能就和當年看不爽韓國瑜的是同一批人。且即便趙少康最後真的選上黨主席，在內鬼沒揪出來的情況下，國民黨也很難善終。

資深媒體人陳揮文(左)、中天節目主持人 王又正(右)。(圖/中天新聞畫面)

王又正在節目中推理內鬼人選，他認為，能參加這場飯局的人，身上具備「五大特點」。第一，是大家都熟識的人，第二，年紀不輕、資歷夠，第三，很可能是與國民黨有交情或是黨內政治人物或資深媒體人，第四，相識某派系大老。第五，最重要的是這人今年也想選黨主席或是「老闆想選2024」。且這人與2017、2019年國民黨人頭黨員案有關聯，也知道非常多黨內事情，但他不會說是誰，他給大家自己去推論。

鄭照新則說，目前就他所知，若真有這樣的人物，他自己應該不會在場，至少他參與其中的幾場飯局中，是沒有這號人物。

前高雄市長韓國瑜。(圖/本報資料照)

(中時新聞網)