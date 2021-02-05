小米今（5）日發佈首款四曲面瀑布屏概念手機，突破現今材質工藝極限，展現四面共88°超曲面設計。手機四周邊框幾乎全部由螢幕取代，機身沒有開孔、更沒有按鍵，展現小米堅持創新與持續突破現狀的決心。

小米指出，手機外型的演進離不開螢幕形態的創新，因此他們成立了專業的螢幕顯示實驗室，在螢幕技術的探索上持續投入。MIX首發全面屏概念，帶動了產業進化，MIX Alpha更以環繞螢將螢幕占比推向新的高度。此次發佈的四曲面瀑布屏概念手機突破製造和貼合工藝的極限，向無孔化的未來手機設計邁出關鍵一步。

在創新的螢幕堆疊設計和突破性的3D貼合工藝中，小米四曲瀑布屏概念手機成功克服彎折角度與極小彎折半徑所帶來的彎曲應力，讓深彎四曲面玻璃與柔性屏貼合更好，實現了無痕無瑕的螢幕表現。

同時通過46項自主研發專利技術，小米四曲面瀑布屏概念手機讓實體按鍵和所有開孔真正消失。透過超薄壓電陶瓷使發聲外放，業界首創柔性薄膜螢幕發聲技術替代聽筒，除此之外還有大功率無線充電、壓感按鍵、第三代螢幕下鏡頭以及eSIM卡等集結各種創新科技，讓一體無孔式的未來設計變成真實。

值得一提的是，小米於1月29日才剛發佈了隔空充電技術，探索未來充電場景的無限可能。時隔一周，小米再度發表重量級技術，以四曲面瀑布屏詮釋無孔化的未來手機型態，皆展現了小米對極致科技的追求。

The First Quad-curved Waterfall Display Concept Smartphone

然而，看見小米發表小米四曲面瀑布屏概念手機，不得不提到在2019年9月曾發表過的MIX ALPHA概念手機，在歷經約一年的努力之後，小米執行長雷軍在2020年8月確認小米MIX Alpha最終在量產上難度過高，已決定不進行量產。因此小米首款四曲面瀑布屏概念手機會不會真的有機會突破量產瓶頸，送到消費者手中，除了是時間的問題，也對小米研發團隊是又一次的艱難考驗！

(科技)