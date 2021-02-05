美國總統拜登聯歐抗中的政策才宣布沒多久，很快就遭到歐盟重要國家法國打臉。法國總統埃馬克宏周四表示，雖然歐盟的共同價值觀和華盛頓立場更為接近，但也不應該因此就與美國結夥對付中國。此項宣示顯然對於拜登的歐洲政策與中國政策會造成相當大影響，如何應對歐盟不選邊站的態度，將是拜登外交政策的極大考驗。

《美國之音》報導，馬克宏在華盛頓智庫大西洋學會（Atlantic Council）舉行的視頻研討會上還說：「合夥對付中國的局面，也是最有可能發生衝突的境況。對我來說，這樣做適得其反。」

馬克宏認為，歐盟與美國合夥對付中國，很可能會發生激烈的衝突。（圖／推特@EmmanuelMacron)

報導說，馬克宏的說法與其他歐洲國家領導人大相逕庭，在拜登政府明確強調加強與盟國的合作時，多數歐洲領導人大多對與華盛頓結盟對抗中國的策略表示贊同。但馬克宏卻認為，這種應對中國的共同戰線有可能迫使北京降低在諸如氣候變化問題上的合作意願，並可能加劇其在亞洲──包括南海──的侵略行為。

拜登周四在美國國務院發表上任後的首次外交政策講話，其主軸是與盟友合作，他強調：「美國回來了，外交回來了。」他還表示，已與包括法國在內的盟國領導人通話，重新建立合作的習慣，重建過去4年來被忽視和濫用的同盟關係。

馬克宏過去與他的歐洲夥伴們在對華政策上與川普政府不同調，他認為中國既是「夥伴、競爭者，又是系統性的對手」。他在上述的研討會上說，中國在氣候變化方面是夥伴，在貿易和產業問題上是競爭者，而中國在印太地區的行為、價值觀與人權方面，是歐盟系統性的對手。

馬克宏表示，拜登總統就任當天簽署的一系列行政令中，包括美國重回巴黎氣候協定，將提供與中國新的接觸機會，美國重新參與也為氣候變化問題帶來良機。

拜登周四外交政策演講正值美國重新考慮對華策略，其政策包括所謂的「戰略上的耐心」。他說，美國將在人權、智慧財產權和全球治理方面回應中國咄咄逼人的態勢，但願意在符合美國利益的情況下與北京合作。美國將對付中國的好鬥和脅迫行為，維持我們的重要軍事優勢，捍衛民主價值觀，投資先進技術並恢復我們至關重要的安全夥伴關係。

(中時新聞網)