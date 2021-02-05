迎接高齡化時代來臨，長照問題近幾年備受重視，但相關人力缺口如何補足，為解決此問題，中台科技大學攜手衛福部台中醫院、慈明高中，將透過產學合作聯盟的方式，以一條龍模式培訓長照人力，3方5日並簽署產學合作備忘錄，盼吸引更多年輕族群投入長照產業。

中台科大指出，根據國家發展委員會推估，台灣2025年將邁入超高齡社會，65歲以上老人預計占總人口數20％以上，而衛福部統計也發現，目前長照人力需求高達82萬，也因此，中台科大與慈明高中照顧服務科、台中醫院合作，盼透過校際、業界合作模式，落實培育長照人力。

中台、慈明與台中醫院5日簽署產學合作備忘錄，將以策略聯盟方式落實「技術人才培育、產業人力需求穩定、社會正義照顧」目標。中台科大校長陳錦杏指出，此聯盟方式不僅可讓高中職學生提早了解未來升學、就業方向，也藉由產學一條龍模式，協助高中職校設計課程、強化學生專業技能。

衛福部台中醫院副院長林紹雯表示，面對超高齡社會的需求，產學合作讓即將畢業的學生提早接軌職場、落實學用合一，學生畢業後就業達到無縫接軌，也吸引年輕學子投入長照服務行列，創造三贏。

中台科大強調，此合作模式為中台協助慈明高中畢業學生考取照服員證照，之後可進入台中醫院從事照顧服務工作，並直升中台科技大學，學生在學業、專業與理論、實務等領域都能齊頭並進，就學到就業一氣呵成。未來盼能邀集更多學校或長照機構加入，藉以培育更多長照人力。

(中時 )