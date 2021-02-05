宏達電公布1月營收為4.93億元，比去年同期成長3.13％，不過今年1月未有長達7天的農曆年假影響，營收增幅明顯不如工作天數增幅，隨著今年2月將有7天農曆年假與4天的228連假，2月營收能否安然度過、不再改寫去年4月創下的單月營收歷史低點2.97億元，農曆年前推出的新品銷售狀況將是關鍵。

宏達電在新春前夕推出Desire系列首款5G智慧型手機Desire 21 pro 5G，於全台中華電信及神腦國際服務據點銷售。此款為全台首款採用高通新款驍龍690的5G手機，搭載高通第五代AI引擎，提供AI精選美顏5鏡頭，並配備Desire系列最大6.7吋20：9大螢幕及5,000毫安培大電力，此外，宏達電先前推出馬卡龍真無線藍牙耳機，主打低延遲、長距離覆蓋及400毫安培大電力充電盒，一月中再推出新色「櫻花粉」，於網路商店開放預購，預計在第一季季末出貨。

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