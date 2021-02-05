電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）5日公布元月份營收為30.5億元，創下歷年同期次高，表現僅次於2018年元月的31億元，相較於去年同期的21.3億元，年增43％，惟仍較去年12月的33.14億元，下滑逾一成。

中磊表示，疫情改變全球經濟活動，居家辦公、視訊教學、影音串流等應用蔚為生活常態，網路傳輸量疾速倍增，帶動頻寬設備升級潮。中磊強化全球布局，除原有北美及歐洲主力市場外，並深耕東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場，已見成效，電信市占率持續提升。為因應營運增溫，中磊除台灣及蘇州之既有產能外，更持續擴充菲律賓及印度等生產據點，以彈性滿足客戶需求。

展望2021年整體景氣，中磊表達樂觀的態度。迎接5G新紀元帶來的龐大市場商機，新產品如：新世代光纖設備、DOCSIS 3.1 Cable產品、WiFi 6無線設備、5G小型基地台、智慧物聯網等已陸續出貨，進一步挹注營收。預期在新市場、新產能、新產品的貢獻下，整體營運成長可期。

(工商 )