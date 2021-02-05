與高雄重工業發展連結的大林蒲遷村案，高市府5日公佈遷村安置計劃草案，除了住商土地一坪換一坪原則不變之外，並提出農地、公保地以市價加4成補償、房屋無論是否合法都以全新重建價格補償與發給10％到25％拆遷獎勵金、以及宗教設施優先選地、專案估價補償等三大優惠條件與六大配套。

高市府5日公開大林蒲遷村安置計畫書草案，高雄副市長林欽榮表示，大林蒲居民生活在工業區圍繞與貨櫃車紛擾的環境，健康時刻受威脅，只有遷村，才能讓民眾有更好的生活，讓下一代未來有發展。

他說，高市府基於保障居民的「居住生活權」、「財產權」、以及「社會權」的原則之下，研擬遷村計畫，而且公共服務、長照、生活設施、教育，全部一次補足，讓大家搬過去，生活可以更好，財產可以受到保障。

林欽榮指出，大林蒲遷村是依據行政院2019年10月8日核定的「新材料循環產業園區計畫」，由經濟部委託高市府代辦、規劃，未來，大林蒲民眾將遷到鳳山與前鎮原紅毛港遷村剩餘土地，與台糖區段徵收土地。

他說，高市府提出的遷村計劃，針對土地、房屋、以及宗教設施等方面，提出三大優惠方案，在土地方面，除了住商區土地一坪換一坪的原則不變之外，也首創全國先例，提出農地、公保地以市價加4成補償。

在房屋房面，無論區域範圍內的房屋，無論是否合法，都以全新重建價格補償，如果公告期限之內，自行拆除遷移，則發給25％拆遷獎勵金，配合拆遷者，則發給10％。

林欽榮指出，有關宗教設施，建築物主體以全新重建價格補償，裝飾等雕樑畫棟採個案查估補償，另補助相關法會、臨時行宮等費用。

林欽榮表示，該方案在高雄市長陳其邁向中央積極爭取之後，已獲中央原則同意。

高雄都發局長楊欽富簡報指出，大林蒲遷村經高市府與經濟部組成大林蒲遷村專案辦公室，分別由經濟部政務次長曾文生、以及高市府副市長林欽榮擔任召集人，今年8月，陳其邁市長上任後，高市府與經濟召開專案會議6次，工作會議計5次，透過多次密集協商會議、參考各界意見，及陳其邁市長兩次親赴中央溝通爭取，才敲定草案內容。

楊欽富表示，除了三大優惠措施，高市府同時提出六大配套，包括發給弱勢戶遷移救濟金、配合搬遷者發給12個月房租特別津貼、購地者提供專案優惠貸款及利息補貼、鳳鼻頭漁港漁民交通補助、以及攤商營業損失補貼與農產物收入損失等，此外，針對住商土地面積較小的畸零地主，也提供有增購土地等配套方案。

(工商 )