每逢農曆春節，在領到年終獎金或是紅包後，許多人都會與家人或朋友一起出國旅遊，但因為疫情的影響，打亂了很多人出國的規劃，卻也凸顯了生命中隨時都有可能發生的風險。英國保誠人壽提醒，面對不確定的風險，更要做好萬全的準備，尤其在保險保障與財務管理方面，建議民眾不妨趁此時機，重新檢視全家人的保險及理財需求，好好善用手邊這一筆資金選擇適合的保險商品及理財工具，為自己及家人做好完善的準備適時地「牛」轉生命中可能發生的風險，並從做好兩件事：維持身體健康與妥善的保險及財務規劃開始。

在維持身體健康方面，民眾可以下載英國保誠於去年推出的「Pulse跳動生活」App，藉由「360度健康評估」、「症狀檢視」、「智能中醫體質檢測」、「自拍BMI」等功能，維持良好的生活、飲食及運動習慣，保持身心的平衡，做好個人健康管理，還可透過「食物查詢」功能，了解食物的屬性與適合食用的體質，隨時隨地為自己的健康把關。

另一方面，民眾可以趁著農曆春節，全面性的檢視個人及家庭的保險及財務規劃，評估基本保障是否足夠、短中期是否有資金需求及退休規劃是否已做好準備，善用手邊的資金為自己及家人補足保障與理財的需求，為美好生活超前佈署。

英國保誠人壽提供多元化的商品與服務，因應客戶在人生各階段健康與保障、子女教育、樂活退休、資產規劃與傳承等目標，提供如：彩色人生（109）、六六長紅、鑫傳世代（109）等外幣終身壽險分紅保單及三沛一生、五五登峰（109）等新台幣分紅保單，以其商品特色分擔風險紅利共享，滿足客戶在保障與理財的需求；另外，英國保誠人壽亦推出台外幣投資型保單，如誠億滿滿、新三五歐霸、三五美金等及樂活寶島等，以多元幣別、多元投資標的、多元年期選擇，讓客戶因應不同的需求選擇最適切的資金規劃與運用。

邁向2021年，面對詭譎多變的疫情與經濟環境，要妥善做好健康管理與保險和財務的規劃，為自己及家人守住美好幸福的人生。

(工商 )