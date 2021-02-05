教育部1月28日公告停辦今年全國學生表演藝術類團體賽，由於這已是第2年因疫情停辦，引發極大反彈。5日立委翁重鈞邀請教育部南下嘉義與陳情家長協調，有家長說「比起比賽名次，孩子更在意將學長姊的經驗與精神傳承下去，學校和家長得知停辦後，怕孩子失落，仍不敢跟孩子們說，他們為比賽，至今還在練習。」教育部師資培育及藝術教育司副司長李毓娟當場允諾，明年將有防疫配套照常舉辦。

鄉下學校教育資源不多，但小朋友個個爭氣又努力，嘉義縣義竹鄉義竹國小管樂隊、樂旗隊屢次代表縣內參加全國學生表演藝術類團體賽，經常獲得佳績。家長洪國榮表示，他4個孩子們均參加義竹國小管樂隊，念小二的最小兒子去年因疫情無法參賽，為了今年比賽，寒假還到學校參加音樂營練習。

嘉義縣義竹國小家長洪國榮說，念小二的最小兒子為了今年比賽，寒假還到學校參加音樂營練習打鼓。（洪國榮提供／張毓翎嘉義傳真）

5日立委翁重鈞邀請教育部南下嘉義與陳情家長協調，嘉義縣教育展望協會、全國家長團體聯盟等團體代表提出各項訴求。（張毓翎攝）

教育部師資培育及藝術教育司副司長李毓娟（左一）、執行秘書陳添丁（左二）等人均南下參與。（張毓翎攝）

今日協調會上，嘉義縣教育展望協會、全國家長團體聯盟及嘉義縣議員詹琬蓁、縣議員李國勝、朴子市長吳品叡等團體代表提出各項訴求，包括邀集各參賽團隊辦理停賽檢討、鬆綁北中南區可獨立比賽、訂有延賽備案或其他替代可行方案等。

李毓娟說明，今年本來要照常辦理，但因衛福部桃園醫院群聚感染事件，1月25日邀集各主辦單位、縣市政府代表等討論，認為如合唱、管樂等比賽，因無法戴口罩比賽，在防疫上有困難，且北區團體賽剛好由桃園承辦，所以北區更不可能辦理，基於公平性，才決議停辦。

李毓娟還說，許多家長反映盼有延賽或以遠端視訊等方式辦法，但考量人力、場館、期程及公平性，可行性不高；因此為了維護學生權益，教育部會提供各縣市展演活動經費，讓參賽隊伍有展演機會，並頒發參賽資格證明書給予參賽學生。

翁重鈞建議，疫情較緩的中南區團體賽今年應繼續辦理，而北區賽事需與縣市政府、家長團體討論配套措施，請教育部春節後再做出明確回應。

(中時 )