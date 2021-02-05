5日南投市軍功里、東山里的居民前往綠美橋頭抗議，希望了解綠美橋的修復計畫，並讓橋儘早開放，解決交通問題。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

2020年12月中旬，南投市綠美橋因有鋼索嚴重鏽蝕等問題決定封橋，封橋至今近2個月。5日民進黨全國黨代表曾琮愷和南投市軍功里、東山里的居民前往綠美橋頭抗議，認為橋樑封閉後，老人和學生得改走車流量大的軍功橋相當危險，後續如何處理也沒有下文，要求投縣府和南投市公所儘快恢復橋樑通行，並告知解決方案。

在地里民表示，綠美橋是居民交通往返的重要橋梁，2019年綠美橋曾進行改造封閉，當時在地人改走軍功橋通勤到市區，和汽車爭道相當危險；2020年好不容易在5月恢復通行，沒想到半年後又因鋼索鏽蝕等問題封閉，如今居民又得面臨交通問題。

民進黨全國黨代表曾琮愷說，綠美橋是因安全問題決定封橋，他認為縣府和市公所不要互推責任，應公布檢測報告，並提出改善時間表，儘快修復綠美橋，恢復人車通行。

南投縣政府工務處長陳錫梧說，綠美橋去年為了再次確認安全性封橋，今年1月已作了橋梁觀測，確定在超重負載下結構是否安全，如果無疑慮，行人和機車通行確定沒問題後即會開放。不過主管機關是南投市公所，確定開放是由市公所決定。

南投市公所表示，綠美橋鋼索鏽蝕是考慮到民眾安全才封橋，如果經測安全沒問題，未來會決定是否以有條件的方式重新開放。

綠美橋橫跨貓羅溪，建造至今超過20年，過去建橋的原因即是因為軍功橋車流量大、事故頻傳，為提升附近學區的交通安全而增建綠美橋疏通。綠美橋僅供一般行人、機車、腳踏車通行，由於外觀特殊，也成南投市的地標。

(中時 )