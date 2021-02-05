屏東勝利星村趕在農曆年前全區開幕，濃濃日式建築群吸引遊客南國漫遊。（林和生攝）

趕在農曆年前全區開放的屏東勝利星村創意生活園區，51家品牌以風格異趣的文創選物、私廚料理等，涵蓋食衣住行一一呈現，屏東縣政府更舉辦「勝利星村、浪漫有春」活動，從6日起至3月1日，藉由浪漫花藝盛典，讓遊客感受屏東好好的文化新體驗。

屏東縣長潘孟安表示，勝利星村自2016年文化部再造歷史現場計畫挹注下，全面修復完工，共有51家品牌陸續進駐營運，包括環境景觀美化、夜間光環境及花藝裝置藝術，還有周邊停車場開闢，趕在農曆年前讓園區給民眾煥然一新的感受。

屏縣府文化處長吳明榮說，雖然還有部分店家尚進行細部裝修，但會以快閃設攤形式展售商品，誠品書店也於園區快閃開展「期間限定店」；店家包括餐飲、文化創意、表演藝術、親子體驗、旅宿、服裝與花藝設計，品牌多元形成難得特色街區。

為讓遊客得以深度走逛，縣府特別設計精美導覽手冊，讓遊客循著每條規畫路線慢遊，除了走訪獨立書店群的閱讀路線，還有吃飽吃足、享受眷村美食與私房料理，或是選擇質感輕食，必訪的文創店家也絕對不能錯過。

除此之外，有著重現眷村風情的旗袍、原民特色手作織品、濃濃異國文化風的伊斯坦堡土耳其家飾品、瑞士防空洞收藏各式軍事老物，吳明榮說，想來趟屏東市小旅行，勝利文旅、五十年代鄉下人家等日式民宿，都能讓大家一夜好眠。

今年還邀請知名華裔設計師黃偉豪，與出身屏東的國際花藝鬼才吳尚洋跨界合作，並領軍8位花藝師，於勝利星村透過花的演繹結合夜間光營造，打造2021最美的迎春美景。

(中時 )