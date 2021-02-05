錢包是許多人的隨身物品，裡面裝滿了日常生活中必須用到的紙鈔、硬幣、信用卡等，其實就等同我們的行動財庫，運勢命理網站「旺好運」分享，如果能好好的對待錢包，保持清潔，甚至裡面放上招財物的話，在求財的路上便可事半功倍、輕鬆如意。「旺好運」點出以下3樣是最常見、最簡易的招財物，據說一放到錢包裡便會風生水起，數錢數到手抽筋。

▍1.整齊的錢幣

有些人習慣將紙鈔正反面整理好、疊放整齊才收入錢包，其實錢包中整齊收納的錢幣就是一個招財物，有旺財、守財的象徵，也是一種對財富的尊重和珍惜。要是散亂疊放錢幣，易使錢包看起來凌亂不堪，一不小心就丟三落四，不利於聚財氣場的形成。

▍2.壓歲錢

過年即將到來，有些人會從長輩手上獲得壓歲錢，這是一種吉祥、祈福的象徵，無論面額大小，把這些錢放到錢包裡，有著招財旺財的寓意，也能有一定的催旺整體運勢的作用，本身也能使錢包愈發豐滿，保佑財運亨通、荷包賺飽飽。

▍3.大面額的外幣

許多人喜愛放大面額外幣在錢包裡，其實這種做法有一定的守財風水象徵。另外，大面額外幣也有發四方財、財運大開的風水寓意，根據自身經濟能力，放幾張大面額外幣也是一種旺財的好兆頭。

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(中時新聞網)