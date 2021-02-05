「雞排妹」鄭家純尾牙性騷風波越演越烈，慘遭雞排妹指控摸臀吃豆腐的金曲歌王翁立友，今(5日)下午親自召開記者會，由於雞排妹的突然現身，讓記者會延宕多時，直到雞排妹離去才正式開始。翁立友從頭到尾強忍淚水，想不通為何他是一個受害人，卻要由他來解釋這個事件，更喊話拜託雞排妹告他，以還他一個清白。

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不過被擋在門外的雞排妹，則氣憤表示：「他就是加害人！他的朋友更是加害人！而且他的朋友已經道歉了，今天我跟他在同一個場合，剛開始他因為我在場，他遲遲不敢出來。後來我離開之後，馬上出來再出來開（記者會），我回到現場，我們就是隔一道門，他讓所有工作人員不讓我進去，這是什麼意思？」還稱翁立友自稱是受害人，離開卻是用逃跑的。

雞排妹突然闖入翁立友記者會，讓記者會一度延宕，場面混亂。(盧禕祺攝)

雞排妹更質疑翁立友說有證據，卻不敢公開影片，「片段影片有講的過程就可以證明我講的是真的，可以看他改的歌詞，說要為我開公司！」

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翁立友記者會全文：

大家好，讓大家擔心了。

這段時間紛紛擾擾，我不是躲起來。我只是很無奈的，很無奈的思考著，這次事件，大家認為的性騷擾事件。

我本來想說謠言它會止於智者，但是呢這個想法，天不從人願，沒辦法，沒想到，沒辦法滿足大家的認知跟需求。

所以這段時間我過的非常不開心、不舒服，所以我想用另外一種方法出來表達我的感覺，我要來面對，我不是不勇敢的面對，要來面對這個事情的時候，我已經 想了很久，我想了很久。

我是一個受害人，為什麼我要來解釋這個事件？這個事件的開端引起不是我，從頭到尾都不是我引起的，但是，變成我要來面對這個事情，是我從來都沒有想過的。性騷擾這個名詞，我深深的思維過，讓我非常的痛苦。

我要跟大家報告，過去、現在、未來，我從來不去傷害任何一位女性跟男性，我再一次懇切跟大家報告，我從來不會去傷害任何一位女性跟男性。

如果有任何人，請他們提出告訴，讓司法、讓法院來證明我的清白，這樣才比較公平一點，我是一個單純的藝術表演者，這是我的工作，我熱愛我的工作。

但是現在整個都變調了，我想哭，我連哭的空間都沒有。

這件事情發生，我的母親擔心到每天每天都在哭，這讓我非常的不捨 我想要發洩情緒告訴大家，我沒有做過什麼會有人說我做這件事情這麼不堪，原來以為要有智慧的人來去做判讀，但是又不行。最後，我甚至連想自殺的權利都沒有，我有想過為什麼我沒有這個權力？我想到阮玲玉留給世人最後的遺言「人言可畏」，人言可畏的可怕、恐怖，在這次的事件當中，我才能深深的體會，她當初是多麼的無助、多麼的無奈。

現在我唯一的權利，還有我想我不能做這樣的事情，因為我如果做了這件事情，

我翁立友這個名字就再也不是清清白白。如果我自殺，我的媽媽我的母親，她這輩子，永遠就抬不起頭了。

所以，我沒有這個權力，我不能做這個事情。但是我現在，唯一擁有的權利就是這次的事件發生不愉快的人，拜託你們提告。我沒有權力要求妳跟我道歉，但是我有權利請求妳、拜託妳來告我，還我一個清白。

我有我的夢想，我希望我能夠讓我的媽媽這輩子過著安穩的日子。

這是我的夢想，我還有一個夢想，就是我討一個老婆，她的老公是清清白白的。

我希望以後我的小孩，他的爸爸是清清白白。

難道這次事件我不是受害者嗎？今天這個聲明會，大家的問題也是我的問題，大家想要問的，也就是我要去跟法官說。我從來沒有做過任何的性騷擾事件也沒有影響到任何人。所以記者先生、小姐們，如果你們用心去思考，你們就會明白了。

立友現在的立場、現在的處境就是受害人，謝謝大家，謝謝。

(中時新聞網)