正值全世界仍飽受新冠病毒肆虐、苦等疫苗分發之際，據美媒《Axios》報導指出，全球每日新增確診，以及1月底攀上高峰的每日病歿人數，兩項重要數據雙雙下降，顯示全球正防疫正逐漸展示成效。

報導指出，雖然當前數據距離先前的高峰仍很近，不過這是自疫情爆發以來，全球各區的每日新增確診與死亡數據首次同時呈現下滑，而就全球層次而言，實際上唯一上升的數據是疫苗的接種數。報導稱，以南亞等其他地方為例，當地人愈來愈相信疫情最糟糕的情況已經結束，即使當前疫苗尚未廣泛普及。

疫情最嚴峻的美國，雖然至今已有2667萬人確診、45萬人病歿，不過過去一周的新增確診數已下降16%，疫情持續呈現快速改善趨勢。報導稱，雖然對美國而言，疫情復發的陰霾仍在眼前，但按照當前進展，現今的改善對於減緩疫情意義相當重大，特別是在疫苗盡快分配至全美各地之前，若能維持此趨勢，對於保持疫情穩定至關重要。

不過正值職業美式足球NFL第55屆超級盃即將在7日登場，美首席防疫專家佛奇3日也呼籲大家宅在家看球賽就好，減少非必要的群聚。

另外，在歐洲疫情最為嚴重的英國也宣布將進行醫學試驗，混合施打不同製藥廠研發的疫苗，這將是全球首次進行的研究。

(中時新聞網)