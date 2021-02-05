陳其邁（右三）說「高雄人很可怕！」，表示對高雄的民主及對鳳山的市民有信心。（袁庭堯攝）

明天就是高雄市罷免市議員黃捷的投票日，黃捷5日掃街行程滿檔，下午特地在三民區正義車站鐵路綠廊道「巧遇」市長陳其邁。媒體問及是否鼓勵黃捷，陳其邁回「高雄人很可怕！」，鳳山選民心中有明亮的標準，明天就交由他們來做決定。

黃捷下午掃街拜票行程滿檔，三點半特地選在正義車站上車，而三點正巧是陳其邁出席高市府工務局鐵路地下化綠廊道視察的行程，兩人再度合體。媒體問陳其邁「黃捷百忙之中來挺市政，是否要鼓勵她？」陳其邁答「我也是百忙之中啦！」。

陳其邁表示，對於黃捷在議會的表現，已經講過很多次。選民心中自有一把尺，做得好的公職或是議員，應該要受到同樣的支持。假如在議會或者是在公職的表現，沒有辦法表現的讓人民滿意，當然人民也會有民主機制來做處理。

「我們也都隨時都會接受檢驗！」陳其邁說，鳳山選民心中會有一把很明亮的標準，來評價每一個政治人物。陳其邁還意有所指的說「高雄人很可怕！」，他強調鳳山是很有民主素養的一個地方，對高雄的民主及對鳳山的市民有信心，明天就交由他們來做一個決定。

(中時 )