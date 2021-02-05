農曆春節腳步近了，花蓮13鄉鎮市大街小巷已高掛大紅燈籠，充滿年節氣氛。（王志偉攝）

因應疫情，2021花蓮太平洋燈會取消開幕式，但14公尺高的生肖牛主燈「花蓮牛YEAR」6日晚6時將在太平洋公園登場，晚間看燈會，白天可在壽豐鄉鯉魚潭遊覽約15公尺高、會旋轉的紅面鴨演出水舞秀，已嗅出濃濃的年味，但為防疫，縣政府祭出總量管制2500人等7大防疫措施，提醒遊客注意。

太平洋燈會是花蓮春節最重要的活動，今年取消開幕儀式，但活動如期舉辦，從6日晚起一直到3月8日（除夕休）。分為日夜場：白天首度移師至太平洋公園辦理，14公尺高的主燈「花蓮牛YEAR」，為腳踩著金元寶的水牛造型，象徵豐足的意象，晚間6時15分起每30分鐘會有1場3分鐘的燈光秀。

燈會區域僅開放3個出入口，採取實聯制、戴口罩、勤洗手、禁飲食、帶手機、量體溫等防疫措施，總量管制上限2500人。

此外，白天在壽豐鄉鯉魚潭展區，則有藝術家優席夫授權彩繪，製作成高15公尺的微笑的鴨子、幸福紅面鴨家族與大型水上裝置藝術，上午10時至下午5時，每半小時旋轉演出「滿堂福祿鴨報春」水舞秀。

還有，農曆春節腳步近了，花蓮13鄉鎮市大街小巷已高達大紅燈籠，充滿年節氣氛。

縣政府觀光處長張志翔提醒注意防疫措施，並表示今年特別規劃燈會交通疏運，安排東大門夜市往返太平洋燈區的免費接駁車，每天晚間6時至10時，假日期間每5分鐘1班，平日每10分鐘一班；YATOGO共享機車也提供每天300台機車折價優惠，只要事先於2處展區服務台，透過手機掃描QR Code，即可享有租用金優惠。

(中時 )