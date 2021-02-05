追蹤華爾街股市對全球經濟復甦樂觀預期，歐股周五早盤上漲；然德國股市在稍早不樂觀工業訂單數據的公布而出現下滑，拖累歐股表現。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤漲0.96點或+0.23%，為410.50點。歐股預計將出現12月底以來最長的連漲；泛歐指數本周目前上漲3.5%，有機會創造自11月以來的最佳周線表現。

對美國拜登政府即將推出大型激勵方案的高度預期下，全球股市周五全面揚升。

德國DAX指數跌0.1%。周五聯邦統計局數據顯示，德國12月工廠訂單減少1.9%，結束連七個月上升，並且跌幅超過市場預期；歐洲鄰國因疫情而全國封城封鎖，讓來自歐元區的訂單大減。

賽諾菲(Sanofi)漲2.6%。該法國製藥廠報出強烈優於預期的季度財報，並表示，目標今年提高每股獲利。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)跌0.4%。因疫情而計入的費用，侵蝕了該銀行第四季淨利。

法國CAC指數漲0.82%；英國FTSE指數漲0.10%；義大利富時MIB指數漲0.80%。

(時報資訊)