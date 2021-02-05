補庫存，下游客戶拉貨動能仍強，尼龍、加工絲等產品價格今年以來仍維持高檔，激勵國內中游紡纖廠營運衝高，集盛（1455）、宏益（1452）、聯發紡（1459）1月合併營收有2位數年成長。

油價持續維持在高檔下，紡纖原料PTA、PX、EG、CPL等石化產品的價格還在高檔，今年以來，加工絲、聚酯、尼龍等紡纖產品價格，仍維持去年下半年以來的漲勢，呈穩定上漲趨勢。市場統計，今年以來至今，聚酯加工絲的價格已比去年上漲了約10％。

加工絲價格上漲，客戶訂單回流，產線稼動率幾已達滿載，讓宏益1月營收1.7億、年增48.9%。

由於下游庫存水位仍低，加上缺櫃客戶搶貨，宏益訂單能見度已達第二季，市場指出，由於去年第一季基期較低，宏益今年首季營收的成長性預估會有3、4成。

集盛纖維事業部的主要產項有尼龍原絲、尼龍及聚酯加工絲；由於近二年來加工絲、尼龍的原料價格市場波動太大，造成集盛要提列較多的庫存跌價損失，影響到整體獲利。但從2020年第三季開始，加工絲、尼龍價格上漲，集盛的營運開始「逆轉勝」，去年第三季已開始賺錢。

今年1月，集盛的營收8.28億元，年成長21.93%；集盛指出，2020年下半年增添五台新型假撚機，2021年第一季起陸續投產，提高加工絲之獲利。

另外，為降低庫存，提升獲利能力，掌握原料供應，集盛新建聚酯原絲生產線，第二期在2020年第四季完成裝機試產，2021年起將可逐步增加特殊POY產量。因此，集盛表示，2021年開始，集盛的經營體質、產品結構將可翻轉，逐步朝向季季賺錢邁進。

產品價格上漲，加上2020年的1月，適逢春節假期，實際銷售天數比今年少；聯發紡2021年1月的合併營收2.35億元，年成長率高達64.09%。

聯發紡指出，加工絲受到需求增加下，目前看來，價格應可維持一段高檔；加上疫情影響，客戶拉貨補庫存的心態轉濃，因此，今年首季的營運應可持正向成長看待。

(工商 )