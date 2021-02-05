樂天桃猿今日公布全隊完成談薪，為最早敲定球員合約的球隊，其中陳晨威加薪7萬、翁瑋均加薪8萬，漲幅皆為50%，另外猿隊林泓煜、陳俊秀今年月薪80萬是全隊最高，也是並列今年中職野手最高薪。

樂天桃猿公布球團談薪狀況，野手方面，林承飛月薪26萬元，加薪2.5萬元。陳晨威月薪獲得調增7萬元，新球季月薪24萬元；陽耀勳月薪則是24萬元，月薪增加5.5萬元，詹智堯月薪則是從20萬元調整至15萬元。

投手方面，翁瑋均月薪19萬元，月加薪8萬元。蘇俊璋月薪獲得調增，新球季一軍月薪為18萬元；陳禹勳則是月薪增加4萬元，以月薪58萬元簽下一年約。

林泓育、陳俊秀今年月薪80萬，「酒窩大砲」朱育賢去年月薪31萬，重新談約後簽下月薪50萬的1年約，郭嚴文與球隊簽3年約，今年加薪10萬、月薪60萬，王溢正今年執行複數年約，月薪52萬，再加上陳禹勳月薪58萬，全隊共有6人在50萬俱樂部。

(中時 )