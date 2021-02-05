根據我國現行規定，航空機組員入境他國後，返回台灣須接受7天居家檢疫與7天自主健康管理，機組員不是關在家就是上班開飛機，因此航空業提議放寬「航空器飛航作業管理規則」（AOR）關於飛航值勤時間最多24小時的規定，以利派出2組組員分別負責去、回程，回台免受隔離。交通部民用航空局今邀集各航空公司與工會，討論未獲共識。

民航局表示，機組員居家檢疫規定自上月延長為7天後，除造成國籍航空業者人力調度上的困難，亦有機組員反應此一規定將使他們陷入「執勤－檢疫－執勤」的長期循環，無法進入社區的正常生活環境，有身心疲勞之問題，造成飛安潛在疑慮。

有業者與部分機組員建議民航局參考國外作法，長程航班派遣2組組員，不入境他國，減少國外染疫風險，也可減少居家檢疫時間，但此一作法將導致機組員飛行執勤時間（FDP）延長。

與會人士今對延長FDP尚無共識，會議並無結論。民航局指出，已請業者對此模式提出更完整的評估及風險分析，確保配套措施不影響飛安，並持續與員工溝通。

據悉，無論勞方或資方，均認為目前的居家檢疫方式，長時間無法正常生活及進入社區確實加重機組員的身心負擔，民航局將檢視機組員居家檢疫延長為7天後的實施成果，向指揮中心說明，並反映勞資雙方意見。

民航局表示，航空業是要求高度自律的工作，機組員如違反居家檢疫規定導致染疫，對飛安容或沒有直接影響，但其成本卻是由社會共同承擔，也傷害國人對航空業的印象。民航局對飛安的把關，不會有絲毫鬆懈，也希望工會與業者能一起要求機組員遵守居家檢疫規定，和國人一起度過疫情的衝擊。

(中時 )