去年立法院臨時會進行監察院長陳菊及26名監委人事同意權審查，在民進黨立委以人數優勢強勢表決過關下，民眾黨、國民黨、時代力量等在野黨聲請釋憲，司法院大法官認為這是國會自律事項，決議不受理。

聲請釋憲立委指出，去年7月16日下午4時，立法院臨時提案停止被提名人之說明及答詢，並作決議「提報院會，以無記名投票表決。」，隔天不理會其他政黨委員抗議，進行無記名投票表決後，由院長游錫堃宣告同意權案審議完竣。

在野黨立委認為，立院的這2項決議違反憲法增修條文第7條第2項及立法院職權行使法第29條及第30條所規定之正當法律程序，有牴觸憲法而無效之疑義，聲請解釋。

司法院大法官指出，人事同意案的決議並非行政命令，且命令亦非得為立法委員聲請解釋的客體，這決議是立法院內部之議事行為，並未直接對外發生效力，均不具法律性質及位階，自不得據以聲請解釋。

大法官表示，議事規範如何踐行，係國會內部事項，除有明顯牴觸憲法之重大瑕疵者外，依國會自律原則，行政、司法或其他機關，司法院予以尊重；同意權是踐行屬國會內部事項，其尚無明顯牴觸憲法之重大瑕疵，依國會自律原則，釋憲機關自應予以尊重。

(中時 )