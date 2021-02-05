苗栗縣政府規畫於連假前夕，針對縣內216處公共場所全面大消毒，縣長徐耀昌5日率同鄉鎮市首長及防疫大隊成員，高舉標語齊喊防疫新生活規範。（巫靜婷攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，因應春節期間出遊人潮多，苗栗縣政府規畫於連假前夕，針對縣內216處公共場所全面大消毒，機關、學校也將陸續實施，苗栗縣長徐耀昌5日率18鄉鎮市首長及防疫消毒大隊，在貓裏喵親子公園舉辦「防疫再加強全面大消毒」啟動儀式，呼籲鄉親遵守防疫新生活規範。

環保局長陳華盛指出，即日起各公所將針對各交通場站、大型營業場所、人口聚集民生熱點及公園等216處公共場所，全面加強消毒防疫，而民眾洽公的機關單位也會安排期程辦理，各級學校在寒假結束、開學前完成消毒作業，讓民眾安心走春，學子也有乾淨安全的學習環境。

環保局表示，苗栗縣境自疫情爆發以來，已陸續針對人潮聚集的公共場所進行不定時消毒，即日起加強消毒工作，請各鄉鎮市公所每日回報公共場所消毒狀況，且每月至少1次全面性大消毒，減少疫情傳播的機會，尤其是大小朋友最愛的親子公園，定期消毒才能讓家長更放心。

苗栗縣長徐耀昌5日率同鄉鎮市首長及防疫大隊成員，高舉標語齊喊「少出門、不接觸、多休息、戴口罩」等防疫新生活規範，他表示，對抗新冠肺炎至今逾1年，天佑苗栗，縣境保有零確診成果，希望鄉親持續遵守防疫新生活各項規範，也感謝清潔隊人員在最忙碌的時刻協助消毒防疫工作。

苗栗縣政府規畫於連假前夕，針對縣內216處公共場所全面大消毒，消毒防疫大隊5日以背負式及車載式設備，對貓裏喵親子公園各項角落全面消毒。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府規畫於連假前夕，針對縣內216處公共場所全面大消毒，消毒防疫大隊5日以背負式及車載式設備，對貓裏喵親子公園各項角落全面消毒。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府規畫於連假前夕，針對縣內216處公共場所全面大消毒，消毒防疫大隊5日以背負式及車載式設備，對貓裏喵親子公園各項角落全面消毒。（巫靜婷攝）

(中時 )