領到年終了嗎？在這個幾家歡樂幾家愁的時刻，領到年終的你要怎麼花呢？知名旅遊理財Youtuber蕾咪，年紀輕輕在不到30歲的年紀就以過人的投資理財頭腦，讓自己提早退休，並擁有年收千萬的身價！近日她也受邀參與《旗開得勝》節目，分享年終規劃得宜不僅能替自己加薪，還能無痛省下許多隱形支出！在節目上也透露過年紅包只要懂的分配運用，更能超前部署，真正讓錢花在刀口上，發揮最大效益。

存錢也可以吃美食、去按摩、來場輕旅行，感受到花錢的美好才有賺錢和存錢的動力。(圖/旗開得勝)

蕾咪更在節目上大方分享自己年收破千萬的秘訣，許多人都以為一定要學會「記帳」才能做好理財！其實不然，蕾咪表示，自己身為許多企業的理財顧問，其實有非常簡單的方程式，就能協助許多人擺脫「窮忙」的輪迴！花費的時間竟然只需每個月一個下午的時間，專心做好兩件事就好！第一做好「預算分配」，第二做到「專款專用」，只要掌握這兩大重點並如實執行，年薪千萬並非遙不可及的夢想。並提及，賺的錢並非通通存起來就叫做理財，將賺到的錢來趟旅行、按摩，犒賞自己是必要的。如何「花錢」也是理財當中的一門學問，要享受到錢所到來的美好，才能促使自己擁有賺錢的想法。

聰明運用年終獎金是致富的關鍵。旅遊投資部落客蕾咪建議大家可以將年終獎金來繳納保險費、稅金以及包紅包。(圖/旗開得勝)

月薪多少以下算小資族呢？蕾咪表示，當月薪低於5萬就是小資族，想要擺脫永遠小資的命運，在年終與紅包的運用就顯得格外重要！當領到年終時，千萬別著急全部拿去孝親或是犒賞自己，應該先將這筆費用先繳納保費、稅務等等，並非在每月預算支出的費用，可將月繳的習慣改為年繳，無形之中就省下許多隱形的利息；對於紅包運用的學問，長輩可拿做存股投資，學生則能一半拿來享受，所剩的紅包費用提早規劃，存進夢想帳戶或是投資自己都是很棒的選擇。欲看更多精彩內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)