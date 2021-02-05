金湖鎮長陳文顧、鎮代會主席蔡乃靖和圓頭農牧食品有限公司負責人薛承琛（左）一起為連日來走遍大街小巷的清潔隊加油打氣。（李金生攝）

陳文顧鎮長也引導參觀資源回收場，讓大家在舊傢具、衣物翻新的展示間裡，看到清潔隊伙伴在資源再利用的用心和巧思之一。（李金生攝）

陳文顧鎮長也引導參觀資源回收場，讓大家在舊傢具、衣物翻新的展示間裡，看到清潔隊伙伴在資源再利用的用心和巧思之二。（李金生攝）

金湖鎮資源回收場展示「廢物再利用」的成果。（李金生攝）

金門圓頭農牧食品有限公司負責人薛承琛今（5）日下午偕金門扶輪社致贈金湖清潔隊110盒牛肉乾，感謝大家辛勤守護整潔的金門大家園。

薛承琛表示，金門環境整潔，馬路乾乾淨淨的，鄉親和遊客都有目共睹，連新加坡人都讚不絕口，這些都歸功於各地清潔隊工作伙伴，他們也是是讓觀光客對金門留下好印象的最大功臣。

綽號「圓頭仔」的薛承琛有金門「酒糟牛教父」之譽，他在1990年12月16日創辦良金牧場，利用釀酒後的酒糟餵養牛隻，有效解決金門酒廠酒糟污染海域問題，也讓吃酒糟長大的金門牛，以優質好口味打開市場知名度。他於2020年10月1日良金分家以後，選擇同年12月16日另起爐灶，再創立圓頭農牧食品有限公司，以「回饋源頭」的企業經營理念，照顧地區牧養小農，活絡地方產業為目標。

金湖鎮長陳文顧、鎮代會主席蔡乃靖也率同所、會團隊，一起為連日來走遍大街小巷的清潔隊加油打氣，特別感謝環保團隊在疫情持續的此刻，攜手打造家鄉的優質生活環境。

陳文顧鎮長也引導參觀資源回收場，讓大家在舊傢具、衣物翻新的展示間裡，看到清潔隊伙伴在資源再利用的用心和巧思。

(中時 )