北市議員徐巧芯。（摘自議員徐巧芯臉書）

國防部昨(4日)表示，今年後備教召將針對退伍後8年內接受教召次數未達4次的志願役、義務役後備軍士官，進行一次5到7天的教召，卻有網友在PTT表示，已經退伍12年竟然還接到教召的電話。對此，台北市議員徐巧芯怒批，看著網路上退伍後收到教召通知的各種措手不及的討論，「我認為這方面顯然國防部不及格。」

國防部全民防衛動員室主任韓岡明指出，舊制教召今年是最後一次，而從明年開始，將適時採取「年年施訓、每次14天」的新制教召，至民國113年將全面施訓；今年作法是「過渡性制度」，針對退役8年內、教召尚不滿4次的志願役退伍軍人。

不過，有網友在PTT留言表示，「退伍超過12年 剛接到電話很錯愕」、「退伍12年也接到電話通知」。對此，徐巧芯4日在臉書寫下，照理說應該是退伍超過8年的役男才會被教召，卻收到電話通知，不知道國防部是出了什麼問題，造成許多人的困擾，另外也有不少退伍6年、7年的民眾表示接到電話，要去教召了。

徐巧芯直言，提升戰力很好，不過她仍然認為要先以原本說好的「後退先用、年輕精壯」為原則才對，國防部有沒有按照這個規則執行？沒人知道，其實這陣子多次詢問兵役局台北市的教召狀況，得到的資訊卻少到不能再少，簡單一句話就是「國防部說了算」。

最後，徐巧芯認為政策要成功，必須要有充足而清楚的說明，並確實按照政策執行，看著網路上退伍後收到教召通知的各種措手不及的討論，認為這方面顯然國防部不及格。

(中時新聞網)