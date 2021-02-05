為破除謠言，玉晶光（3406）拿出實際行動，狂撒20.98億元購置機器設備，證明「對前景看法樂觀」所言不虛。

玉晶光指出，新增的20.98億元資本支出主要是為了因應公司未來營運發展、產能擴充、製程精進及設備汰舊換新等需求，將用以取得供營業使用之重大機器設備及廠務設備，該案已於5日召開的董事會中通過。

中資天風證券知名分析師郭明錤在最新出爐的研究報告中，直指中國的舜宇光學在未來數年內，蘋果訂單可望快速成長，蘋果鏡頭供應鏈競爭將加劇，在此情況下，大立光憑藉著技術能力，長線仍具投資價值，但卻再度唱衰玉晶光恐腹背受敵，強調玉晶光最大挑戰不光來自於大立光憑藉著顯著技術優勢發動的價格戰，隨著舜宇光學良率的提升，市場也恐面臨被分食的困境，並大膽預言玉晶光取得 iPhone 7P 長焦鏡頭訂單的數量，可能會低於市場預期。

再度遭到空襲的玉晶光5日股價再度腿軟，盤中反攻500元整數關卡失利後，股價一路向下，終場以最低價477元作收，下跌4.12％。

針對法人一再點名唱衰，玉晶光也很無奈的表示，目前客戶端的認證進度一切正常，其他的不方便表示意見。

為了驗證「客戶端的認證進度一切正常」的說法所言不虛，玉晶光5日晚間隨即公告，擬斥資20.98億元添購設備，由於玉晶光為高純度的蘋果概念股，在年初就公開表態擬增列資本支出，意味著對蘋果單的掌握度不低。

(工商 )