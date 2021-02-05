台微體（4152）2020年營收1.02億元，年減51.3％，淨損9.83億元，每股虧損12.42元。台微體表示，子公司盈擘醫藥完成$1,500萬美元增資；新設子公司將專注於肺部疾病產品之開發，包含旗下新冠肺炎新方案TLC19及其他嚴重型急性及慢性肺部疾病藥物。

台微體總經理葉志鴻指出，有幸在新冠肺炎大幅擴散至美國前，提早完成術後長效止痛藥物TLC590二期試驗的收案，更在疫情肆虐全球之際，順利完成關節炎長效止痛藥物TLC599的收案，並持續拓展安畢黴的國際藍圖。

此外，台微體更啟動吸入式微脂體藥物的第一個臨床試驗，可望能夠預防及治療新冠肺炎等嚴重型肺部疾病。

台微體依照傳統參加全球最大的生技及醫療活動，惟今年因疫情關係改成線上舉行。目前全球智慧財產權保護增至257項；截至2020年12月31日止，台微體已於世界各國取得160項發明專利，並有97項發明專利申請案正在審查階段。

(工商 )