竹北市東興圳景觀再造工程上月底完工，開放公27、28公園，提供居民使用，設置開闊的水域平台、溜滑梯、玩沙池，也串聯人行道及自行車道，吸引不少民眾前往參與，新竹縣長楊文科5日前往視察，也會盯緊二期工程進度，務必早日完工。

楊文科表示，東興圳歷史悠久，也象徵在地農業時代的足跡，隨著經濟及科技的發展，過去的農田如今成為住宅區，仍保留水圳及綠帶，成為都市發展中的難得景觀。東興圳景觀再造工程以原有的綠地，加上自然生態及樂活理念，打造竹北市的藍帶及綠帶。

楊文科強調，儘管二期工程受到延宕、遭遇亂流，不過縣府也已明快的處置，與原有廠商終止契約，再啟新案，務必盡快完工。工務處長林鶴斯指出，東興圳二期工程包含汾陽堂、公三公園、民俗公園三個工區，將採併案發包最有利標方式辦理，預計本月上網招標、3月決標、6月竣工，另外水圳故事館則預計工期8個月，經費2500萬元，將以另案向客家委員會爭取補助。

新竹縣政府文化局長李安妤表示，東興圳景觀再造的理念包含自然生態、親水親土、水質淨化、老屋再生。透過生態工法砌石，營造魚類及水中動、植物的棲息空間，再造工程也增設水井、水閘門及水循環系統，提供東興圳穩定的水源和淨化水質功能。

文化局指出，一期工程中有缺失的公26、綠41已在改善中，預計月底前完成驗收、開放使用，後續也將由竹北市公所栽植行道樹，增加植栽。民俗公園和公三公園水圳也開放通水，停7停車場則將在農曆年前部分開放。

(中時 )