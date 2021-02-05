◎盤點10大討人厭勸酒行為 專家曝7字口訣助飲酒不過量

年僅20幾歲的一群年輕人，帶著酒意衝入急診室，一片嬉鬧聲中，將不醒人事的女性友人抱出車子，但友人當時已身體發黑，呼吸微弱。急診醫師發現，女子的肺部被嘔吐物入侵，出現吸入性肺炎，經搶救把肺部受感染的組織割掉，才挽回一命。春節來臨前，各種飯局、酒局都難以避免，專家提醒緊記「男2女1老全1」的口訣，每次喝酒評估單位，避免飲酒過量。

◎疫情影響 移民署8度延長在台外國人居留

移民署5日指出，國際疫情仍然嚴峻，針對2020年3月21日（含以前）入境台灣，且目前尚未逾期停留之外國人，自動進行第8次延長在台停留期限。

◎日本輸入維他命B群出包 90萬顆需回收

食藥署今日公布，由祥全兄弟貿易有限公司代理的日本維他命B群「維克多力膜衣錠」因安定性試驗沒通過，需要下架回收。根據統計，該藥品已售出4批共90萬顆，需要在3月2日前回收，回收量待統計。若未如期回收，可依《藥事法》處以20-500萬元的罰鍰。

◎無期徒刑犯扣除羈押天數計算方式 大法官宣告違憲立即失效

男子許弘緯在2001年因殺人遭判無期徒刑確定，他入獄服刑後聲請釋憲，主張他被羈押985天卻因刑法77條3條，導致他必須扣除1年，變成620天，司法院大法官宣告刑法相關規定「部分違憲」，即時失其效力。

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(中時新聞網)