高市府5日公布大林蒲遷村計畫書，副市長林欽榮（中）強調是前所未有的優惠補償。（柯宗緯攝）

高市府5日公布大林蒲遷村計畫書，副市長林欽榮（中）強調是前所未有的優惠補償。（柯宗緯攝）

高市府5日公布大林蒲遷村計畫書，副市長林欽榮（中）率市府官員鞠躬向各界致意，強調會盡全力完成遷村作業。（柯宗緯攝）

大林蒲遷村六大配套。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

大林蒲遷村賠償方案。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

大林蒲遷村，針對畸零地主配套方案。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

過年前夕，高市府5日無預警公布大林蒲遷村安置計畫書，重申住商土地一坪換一坪原則不變，祭出3大優惠、6大配套，但在中央公布的基準日前才適用，然而遷村工程曠日廢時，又卡在新材料循環產業園區需完成報編後才可遷村安置，原訂2023年底完成遷村目標恐生變。

林欽榮表示，大林蒲遷村是依據行政院2019年10月8日核定之「新材料循環產業園區計畫」，在此基準日前的地主、建案所有權人適用優惠專案，未來將遷到鳳山與前鎮原紅毛港遷村剩餘土地與台糖區段徵收土地，總計約58公頃。

「遷村是前所未有從優補償！」林欽榮重申，除原本住商區土地一坪換一坪原則不變外，也首創全國先例提出農地、公保地以市價加4成補償、房屋無論是否合法皆以全新重建價格補償與發給10％至25％拆遷獎勵金，及宗教設施優先選地、專案估價補償等3大優惠，希望讓鄉親可以有共識，甘心歡喜遷過去。

都發局長楊欽富表示，原遷村經費為589億元，但土地、補償費用不足，「民眾還是喜歡住透天厝」，因此追加到600多億，市長跑兩趟行政院爭取經費，因此才延後開說明會。

楊欽富指出，6大配套包括發給弱勢戶遷移救濟金、配合搬遷者發給12個月房租特別津貼、購地者提供專案優惠貸款及利息補貼、鳳鼻頭漁港漁民交通補助、攤商營業損失補貼與農產物收入損失等。

楊欽富強調，遷村計畫書給居民1個月充分閱覽後，3月中旬起，市長會再辦3場說明會聽取民意，後續再修正計畫書，最快今年6月行政院核定遷村計畫書，並啟動地上物查估、製作補償清冊後，才可簽訂協議價購同意書，約取得9成後報中央。

楊欽富說，全案期程進度得視新材料循環產業園區環評、都計變更等作業，待該園區完成報編，才能簽訂協議價購契約書、公共工程發包施工，再來才是遷村安置方案執行（交地、發價），後續時間較難估算。

大林蒲遷村安置計畫書（草案）紙本已置於小港區公所及小港沿海六里辦公處供民眾閱覽，電子檔可至大林蒲遷村計畫資訊網（https：／／dalinpu.kcg.gov.tw／DRP／page14.jsp）及經濟部工業局網站（https：／／www.moeaidb.gov.tw／external／ctlr？PRO=policy.rwdPolicyView＆id=6935）下載。

此外，為利當地居民充分知悉，市府也將另製摘錄本，由小港區公所陸續發送給大林蒲住戶。民眾如對遷村安置計畫書（草案）內容有任何問題，歡迎電洽大林蒲專案辦公處，聯絡電話：0800-600177、(07)331-5333，將有專人服務說明。

(中時 )