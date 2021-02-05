晶華(2707)旗下台北晶華酒店受新冠肺炎疫情衝擊，2020年住房營收驟減達60％，使營運表現明顯衰退、餐飲貢獻自7成提升至8成。展望今年，在國旅挹注住房業務回升、餐飲需求續旺，且1月麗晶精品業績躍增6～7成帶動下，看好整體營運表現一定將優於去年。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，去年因疫情爆發致使邊境封鎖防疫，台北晶華的主力國際客因此歸零，造成住房營收大減達60％，宴會營收亦因此轉弱，使去年營運表現降至近年低點，餐飲及住房比重自過往的7比3變成8比2。

面對國際旅客斷炊，晶華迅速調整營運策略，將台北晶華轉型為城市度假型酒店，並推出結合餐飲及異業結盟的多元住房專案，強攻國旅市場商機，成功帶動許多回頭客。今日亦宣布攜手德國汽車製造商BMW，於1樓azie餐廳推出「BMW風格饗宴」餐點。

展望今年，吳偉正指出春節連假的住房率達8成，餐飲亦幾乎滿位，未受本土疫情升溫疑慮影響，雖然國旅房價仍低於國際客，但配合麗晶精品1月營收躍增達6～7成，預期整體營收可望較去年小幅成長。

吳偉正指出，為預防春節期間疫情波動情況，晶華已超前部署人力、包材、運輸等準備，讓顧客可外帶和外送餐點因應。而去年2、3月住房業務受疫情衝擊而雪崩式下跌，今年可望年增達2～3倍，加上餐飲、零售及精品需求續旺，認為今年營運一定會優於去年。

(時報資訊)