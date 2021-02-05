永豐金(2890)2021年1月自結單月稅後盈餘16.97億元，其中主要子公司永豐銀行1月稅後盈餘13.88億元，永豐金證券1月稅後盈餘4.01億元。永豐金元月EPS為0.15元。

受惠於元月台股交易活絡，永豐金證券1月稅後盈餘4.01億元，年增1.65倍。

台股封關進入春節假期，國際金融市場仍持續運行，永豐金證券宣佈春節連假期間海外複委託維持正常交易，包括數位下單平台及人工交易均提供春節不打烊的服務，而熱門的豐存股-美股亦按約定投資交易正常運作；此外、包括Line及WEB會持續提供海外投資訊息，在春節防疫與投資人一起掌握國際市場新春理財的契機。

永豐金證券表示，2020年複委託業務大幅成長，創下6608億交易量年成長率達55％，其中，零售業務占2,771億，更多的自然人投資人及小資族透過數位平台參與海外投資，春節期間複委託交易團隊依主要市場時間維持交易不打烊，除了目前最受青睞交易量最大的美股，並提供包括陸股、日股、港股以及債券等市場交易服務。

永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，庚子年全球股市受新冠肺炎疫情影響先下後上，多數已創新高，台股也順勢攻破情牽三十年的12,682歷史高點，此刻全球染疫人突破1億人，疫情雖尚未受控，股市然熱度持續，投資人牛年布局有一定的難度，長線來看，投資焦點可以從疫情，轉向注意經濟復甦的強度，預期今年全球市場有機會迎來復甦行情，春節防疫在家，若遇股市回檔可以考慮分批進場布局。

(時報資訊)