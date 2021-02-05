水處理環保設備及技術服務商基士德-KY(6641)元月合併營收為新台幣1.57億元，較去年同期增加64.68%。基士德公司去年第四季營收6.03億元，創單季新高，法人預估去年第四季獲利可望同創新高，2020年EPS可望接近2019年水準。

日前IMF預估台灣2021年GDP有3.2%的成長，大陸預估成長率為8.2%。預期台灣因乾旱及台商返台投資，水資源市場可望持續發展。在大陸市場方面，中國十三五推動結果顯示城鄉污水處理已達成預期目標，中國政府對環保政策的重視將延續至十四五繼續推動與升級，預估在污水處理提標改造將加大投資力度。基士德-KY對未來公司成長維持審慎樂觀。

基士德-KY台灣分公司近年積極參與台灣各類與智慧水務相關論壇活動，並獲各界熱烈回響；今年元月已確定取得南部農業生物技術園區「智慧水處理系統開發」案，具指標意義，宣示公司正式進入台灣智慧水務市場。目前精準治污、科學治污的理念已是污水治理行業的發展趨勢，基士德公司站在發展的趨勢線上。

(時報資訊)