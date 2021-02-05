疫情嚴峻，台鐵針對站票、消毒、飲食等都加強防疫措施。（台鐵台東站提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情嚴峻，台鐵針對站票、消毒、飲食等都加強防疫措施。（台鐵台東站提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情嚴峻，台鐵提升防疫作為，為減少近距離接觸，春節期間城際列車每列次最多發售120張站票，台東火車站每日進行4次消毒，並從2月起車廂內禁止飲食。

台鐵局台東站長楊舜安表示，為防止病毒搭便車，鄉親返鄉能安心，國人旅遊更放心，台東火車站防疫清潔消毒次數加倍提升。除了每天定時做清潔消毒工作4次，晚上10點過後再進行1次大消毒，另每次列車抵達台東站後，必須要做車內消毒工作，列車才能正式載運下批乘客。

台鐵表示，為了減少旅客近距離接觸， 8日至16日春節期間，台鐵城際列車每列次至多發售120張站票，也就是每車廂至多15位。並且台鐵車廂內禁止飲食（觀光列車及固定餐飲區域除外），若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應在食用完畢後，盡速配戴口罩。於前項除外範圍內有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。

另外，為保護進出車站旅客健康，台東站在車站大門口加裝2部感應式酒精噴霧器提供進出站旅客使用，並於2月8日至2月16日春節疏運高峰期間，台東火車站場域清潔消毒頻率全部加倍提升。

楊舜安表示，鐵路等大眾運輸屬密閉空間，長時間人與人近距離接觸，有必要加強防疫作為。火車站各項防疫工作除落實執行外，並呼籲每名旅客為保護自己也尊重他人，在進出車站或搭乘火車時應遵守防疫措施規定，讓大家都能平安健康過新年。

(中時 )