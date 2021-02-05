歷經1年多的接洽、辦理流程，日本學者八田耕吉與標本收藏家高崎保郎、吉田信弘捐贈2萬7000多件昆蟲標本，上月中旬運抵國立中興大學，未來將收藏在興大昆蟲標本館，因這批捐贈標本包含日本甲蟲、椿象、蛾類等，昆蟲種類豐富，預計將讓館藏增加深度與廣度。

興大指出，名古屋女子大學退休教授八田耕吉曾於2009、2011年共捐贈1萬5000件蝴蝶、甲蟲、蜻蜓的針插標本及書籍顯微鏡給興大，這次不但捐贈6000多件珍藏標本、藏書，還推薦其好友高崎保郎、吉田信弘分別捐贈1萬5000多件、5000多件標本，學校感謝他對興大標本館的支持與信任。

這次捐贈的品項豐富，其中，87歲高崎保郎是蜻蛉目研究的業餘研究人員，他共捐出完整日本蜻蜓標本，其中囊括191種蜻蜓成蟲標本、102種水蠆的蛻及日本甲蟲、椿象等展示標本。

82歲的吉田信弘則是名古屋昆蟲標本收藏家，他捐出日本、印尼、緬甸與秘魯的蝴蝶與蜻蜓標本，其中一項捐品更是蜻蜓收藏家松井一郎在1932年所採集的蜻蜓標本。

78歲的八田耕吉主要研究水生昆蟲於環境之監測，他幾乎每年都會造訪興大昆蟲標本館並與師生交流。興大昆蟲系教授楊曼妙指出，昆蟲館藏以往多以師生採集為主，收集較完整的項目主要是老師研究類群，包括半翅目的木蝨、飛蝨與椿象，鞘翅目的天牛，直翅目的蟋蟀等，這次獲得大批捐贈，不但豐富館藏，也將使得蜻蜓蒐藏未來可望成為昆蟲館特色之一。

(中時 )