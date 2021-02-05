國立台東女中美術班師生以當地人文特色為主題，合作彩繪多良瀧部落。（蔡旻妤攝）

國立台東女中美術班師生以當地人文特色為主題，合作彩繪多良瀧部落。（蔡旻妤攝）

國立台東女中美術班師生以當地人文特色為主題，合作彩繪多良瀧部落。（蔡旻妤攝）

國立台東女中繼彩繪台東郵局、台東國軍英雄館牆面後，2021年再度挑戰80公尺巨幅壁畫創作，美術班師生以當地人文特色為主題，合作彩繪多良瀧部落，讓台灣最美的多良火車站再添特色；其中最有趣的是將部落耆老面容融入畫作，部落居民都驚呼：「畫中人物好像誰的阿嬤」。

台東女中師生48人自1日起，每天早上7點30分準時從學校整裝出發，待回到學校已是晚間7點；作品有日出、金針山等太麻里鄉當地特色外，也將部落耆老的面容融入畫作中，讓畫作更具人情味，路過居民眼尖發現「那個人好像誰的阿嬤」，紛紛拍照轉傳給家人。

台東女中美術班老師康毓庭表示，構圖中9成都是部落特色，而壁畫的最後一幅主題為豐年祭，就是將部落提供的人物照片，融合至設計圖裡。

「身高不夠，要彩繪最高的牆面，需運用現有工具完成，克服困難很有成就感」首次參與壁畫彩繪的學生羅王真說，將平面構圖轉換至牆面上，有一定難度，沒想到已邁向完成階段。她本身是魯凱族人，負責彩繪的主題為排灣族豐年祭，她從中發現魯凱族及排灣族服飾、圖騰等文化相近，也藉此更加深兩族特點，並說「希望能帶給居民及自己一個紀念里程碑」。

此外，相傳部落曾經有龍出沒，也正是多良瀧部落的名稱由來。多良瀧部落會議主席林明祝表示，傳說有一條龍，曾經從部落山上堰塞湖，沿著往海邊飛過，所以溪名稱為「瀧溪」，他並藉此教育部落孩子，「別再把龍看成百步蛇」。

(中時 )