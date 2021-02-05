到了歲末年終，不少人期待的就是領到年終獎金，一名網友表示，昨(4日)收到人生第一筆年終獎金，「雖然只有少少的2.5個月，但看到帳戶上多了一筆錢就覺得好激動啊！」接著詢問網友意見，年終都怎麼花，文章發出後，不少過來人表示，有個致命開銷，讓年終馬上縮水，「包紅包就飛光了」。

原PO在「Dcard」上開心表示，昨日收到人生中第一筆年終獎金共2.5個月，看到帳戶上多了一筆金額，內心相當激動，並說明打算在過年時包紅包孝順父母，算一算剩下的金額想入手一台相機，接著詢問網友，「大家年終想要怎麼花呢？」

原PO也補充說明，直到真正出社會後，才了解賺錢有多辛苦，還忍不住抱怨，「有一部份的薪水根本就是被客戶羞辱的遮羞費」，不過他也說，想到終於可以靠自己，不再需要伸手向父母要錢，甚至能夠拿錢回家孝順家人，覺得有點成長，相當有成就感。

貼文發出後不少人分享，「已拿年終買了一個Gucci包包」、「當然是拿去投資，明年拿更大包的年終啊」、「不是第一次領年終，打算購入單眼」，另外，不少網友哀嚎，就算領了年終但碰到過年，包出去的紅包算一算年終也飛了，「紅包包一包就沒了」、「光紅包就包掉了我半個月的薪水，一定是我薪水太少，親戚太多...」、「我年終領1個月，全部拿去包紅包」。

(中時新聞網)