台中海線民間團體成立「刪Q總部」，推動罷免台中市第2選區台灣基進立委陳柏惟，日前在沙鹿區啟動第一階段連署，短短5天就突破2900份門檻。陳柏惟對此表示，他沒有因此感到壓力，並強調他與國民黨前立委顏寬恒的互動就像點頭之交。

陳柏惟今天在臉書表示，長達半年的罷免連署，有兩千份是理所當然，他沒有因此感到壓力；而他與顏寬恒的互動就像點頭之交，也沒有壓力。陳柏惟請支持者不要擔心，他的自我要求比大家以為的多很多，只求帶給大家更好的國家與社會。未來會繼續在「國家安全」與「國民安全」領域努力打拚，作為台灣之盾，站在第一線承受來自內外的惡意。

陳柏惟直言，他成為公眾人物後，時常面對跟以前不同的壓力，而壓力一定有施力點與受力點，期許自己不是施壓而是減壓的人。製片工作的訓練，是他扛壓是最大的收穫，因此常有惡意與攻擊，他也感到稀鬆平常，做好份內工作，對得起支持者。多數時間是防守反擊、笑罵由人，政治工作動輒得咎，質詢法案影響十萬百萬人，鬥嘴過程他從來不怨恨某一個人，與他背後的政治意志，也就是國民黨。受到壓力大家會做的事不同，因此可以觀察有沒有逃避問題、推卸責任、虛與委蛇甚至加入施壓方。

網友留言表示，「不覺得顏清標大哥會這麼做，他是很有義氣的人，2024正面對決讓顏寬恒贏過你，才是真正的贏！」、「顏寬恒也是有情義的對手，用鄉親的選票贏回來才是正確的。」

針對海線民眾成立刪Q總部，顏寬恒今天對此表示，他不能有任何看法，因為自己是陳柏惟的對手。

我想說的是壓力 成為公眾人物後，時常面對跟以前不同的壓力，而壓力一定有施力點與受力點，期許自己是不是施壓而是減壓的人。 製片工作的訓練我認為扛壓是最大的收穫，因此常有惡意與攻擊自然也感到稀鬆平常，做好份內工作，對得起支持者。多數時間是防... 由 3Q 陳柏惟發佈於 2021年2月5日 星期五

(中時新聞網)