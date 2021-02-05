大買家量販店推出金牛年限定限量的「新春重量級福箱，內容價值保證超過一千元，每箱內還加碼送5張「壹萬元摸彩券」。（大買家量販店提供）

今年新春在全球疫情籠罩下，國人出國不易，也帶來島內旅遊與消費商機，為了讓民眾過年到百貨量販採買，新春期間到店走春，各家業者除了祭出福袋，也有一系列活動及消費滿額抽的好康。

其中廣三SOGO初一早上10點「祥龍福獅獻開春」，大初二下午3點「掌中木偶戲牛年」，大年初三下午3點「波力安寶見面會」：超人氣卡通波力、安寶將到場和粉絲互動，大年初四下午3點「喜迎新春泡泡趣」，而大年初五下午3點半「台中旱溪媽祖」將大駕光臨廣三SOGO，媽祖要來賜福讓大家好運旺旺來。

而秀泰生活台中站前以及文心兩館大年初一到初五，推出『金牛賀歲』新春刮刮樂活動，來店消費還有機會獲得『開心花大禮包』，一人獨得蝴蝶谷溫泉渡假村住宿券、購物金3000元、一個月的電影票、一個月的咖啡券、一個月的富源國家森林遊樂區入園＋涌泉露天風呂泡湯券，一個月吃喝玩樂皆由秀泰包辦。

勤美誠品綠園道自2月5日到2月9日晴天會員APP天天送500份200元購物金，連續5天共將送出50萬元會員購物金，2月10日到22日消費滿2000即可參加萬元購物金、正負零、ONE amadana等多項生活家電獎品抽獎，大年初一再更加碼抽YAMAHA Vinoora超可愛摩托車，大年初二至初五也有天天抽iPhone 12 Pro 128g。

大買家量販店推「牛來運轉購福氣」活動，春節初一到初三消費滿888元抽萬元禮券，另外還可以500元加購金牛年限定限量的「新春重量級福箱」，內容價值保證超過一千元，每箱內還加碼送5張「壹萬元摸彩券」。

家樂福自2月6日到2月10日端出超過2億現金連續三波折價券大方送，大年初一上午10點也將出限量每袋199元的限量福袋，內容物價值500元以上，隨機包裝內附刮刮卡，頭獎1名為市價超過3萬元的Apple Macbook Air13.3-256G、貳獎1名送Dyson HD03 supersonie吹風機、特獎10名送Apple iPad Air 64G、特獎10名送Nintendo Lite等多樣好禮。

(中時 )