因應農曆春節到來與農、漁會改選前夕，屏東縣警局強力掃蕩轄內黑幫暴力分子，其中破獲一起詐騙集團黑吃黑案件，有黑手疑似私吞贓款200萬元，遭陳姓車手頭等幫眾毆打凌虐，警方獲報蒐證查緝，將幫眾一網打盡。

屏東縣刑大副大隊長葉士傑指出，屏警於今年1月18日至2月3日規畫全縣性掃黑專案行動，分別檢肅以陳姓、洪姓及江姓等3名為首的治平目標，平時恃強凌弱或以電信詐欺方式騙取財物等不法暴力集團，總計於專案期間查獲3名治平目標、18名共犯，另查獲2名連續於里港及內埔地區犯下多起竊盜案件嫌犯。

其中以陳姓車手頭為首的詐騙集團，接獲密報發現內部車手有人私吞贓款，並趁林姓車手出面取款時，連人帶車一同擄走，並移至偏僻果園施打凌虐，要求林男說出其他私吞成員。

整整2小時不間斷毆打，造成全身多處挫傷，林男才承諾以分期付款方式償還款項。警方破獲此詐騙集團，共查扣現金1萬7500元、犯案自小客車及機車各1部，還有木棍及鐵製甩棍等證物，分別依組織犯罪、恐嚇取財罪等罪移送屏東地檢署偵辦。

(中時 )