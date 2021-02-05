行政院環保署今舉辦「環保夜市頒獎暨成果發表會」，評比全國16個夜市，新北市是唯一獲得雙特優環保夜市的城市，由「樹林興仁花園夜市」、「新店安和國際觀光夜市」奪下五星特優。新北市環保局表示，2座夜市全區皆設置油煙防制控制及油脂截留設施，且8成以上攤販都使用環保餐具、設置明確資源回收分類設施，配合內部的特優公廁，成功獲得大眾青睞。

環保局表示，環保署去年推動環保夜市，將一次用產品減量、資源回收分類、油煙防制控制、餐飲污水處理、公廁環境清潔、低碳節能措施、其他環保特色改造項目列為指標。新北市樂華夜市2017年首創不塑之客友善夜市，隔年樹林興仁花園夜市也加入友善夜市，區內設有5處公共洗滌區，並減少攤商大量使用一次性產品，目前新北共有興仁花園、樂華、新店安和國際觀光3座不塑友善夜市。

環保局指出，市府輔導樹林興仁、新店安和夜市裝設油煙防制設施，打造無煙無臭味的環境，並裝設油脂截留設施，避免餐飲汙水造成排水系統阻塞，另也打造優質公廁，讓夜市不髒、不濕、不臭；夜市也裝上LED燈具、自行車停放區，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具來逛夜市。

另提供「reBAG袋袋相傳」回收箱供民眾使用二手袋替代一次性塑膠袋，舉辦「生活減廢順手做，不塑購物好禮送」體驗活動、「不塑購物挑戰賽」、「不塑購物接力賽」，透過實境體驗讓市民朋友了解如何在不使用一次性餐具也能輕鬆逛夜市。

而夜市攤商則同步提供自備環保餐具折價優惠或加量福利，提高民眾自備購物袋及環保餐具的意願，搭配夜市「reBAG袋袋相傳」回收箱服務，民眾也可使用二手袋替代一次性塑膠袋，除了環保外，也可參加「不塑購物挑戰賽」、「不塑購物接力賽」等體驗活動。

環保局補充，新北市現今已有許多夜市有環保作為，也有夜市攤販願意提供自備給予優惠服務，成為環保夜市，除了夜市管委會、攤販共同配合外，也要與民眾一同攜手做環保，使大眾養成自備環保袋、餐具逛夜市習慣，就可減少夜市廢棄物產生。

(中時 )