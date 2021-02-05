再過不久就是農曆春節，近日天氣晴朗，民眾都會把握假期出門賞花。號稱新北花朵公園的鶯歌區永吉公園花季展開，橙黃炮仗花、粉嫩櫻花接連綻放，各色花類耀眼奪目，搭配公園內的3D立體彩繪階梯、壁畫，成為熱門走春景點，近日已吸引不少花迷前來賞花、搶拍。

永吉公園最知名的炮仗花正值花季，雖然年初受寒流影響，被低溫凍住花旗，但隨著近期天氣回暖，花苞已陸續綻放，而公園內各色春櫻也接連開出花苞，公園內一片粉色緋櫻中，夾雜著澄黃鮮亮、喜氣洋洋的炮仗花，花景相當動人。

鶯歌區永吉里長林茂哲表示，今年炮仗花、櫻花季較往年稍晚，近日花況僅有2、3成，但花勢卻比過往更盛大，預計春節期間會是各色櫻花、炮仗花最盛開的時候，也是花開最盛的一年，呼籲民眾把握春節到元宵節期間，前來目睹花海、拍美照。

鶯歌區長施明慧表示，永吉公園是全台知名的賞花景點，每年花祭都會吸引大批民眾朝聖賞花，也歸功於里長和在地志工的細心養護，讓園內的植物、花朵保持最佳狀態，而市府近年也投入經費，在園內設置蝶鞦韆、傑克與魔豆旋轉溜滑梯等遊樂設施，配合炮仗花廊道下的3D立體彩繪階梯，讓永吉公園成為親子春遊最佳去處，不過民眾賞花之餘也要做好防疫措施、保持社交距離，才能開心出遊、盡興而歸。

(中時 )